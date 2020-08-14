SÜPER LİG

Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon idmanlarına başlamış ve Florya'da tam takım halinde çalışmalar yapıyordu.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon idmanlarına başlamış ve Florya'da tam takım halinde çalışmalar yapıyordu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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