SÜPER LİG

Galatasaray'dan Andone açıklaması: Tama yakın yırtık var

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andone, rakibine yaptığı müdahale sonrası yerde kalmıştı.

Andone, rakibine yaptığı müdahale sonrası yerde kalmıştı.

Gaziantep FK maçının 11. dakikasında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Andone'nin sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Florin Andone’nin yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

26 yaşındaki futbolcunun 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Romanya kadrosunda yer almadı

Romanya Milli Takımı'ndan dün yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu belirtilmiş ve oyuncunun EURO 2020 Elemeleri'nde İsveç ve İspanya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği ifade edilmişti.

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