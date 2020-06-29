Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kadroda büyük bir değişime imza atmayı hedefliyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesini hazırladığı ve bu kapsamda çalışmaların başladığı aktarıldı.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Younes Belhanda'yı satmaya hazırlanan Galatasaray, forvete yakın bölgeye Al Nasr'da forma giyen Giuliano'yu düşünüyor. Bu transferdeki en kritik detay ise oyuncunun maaşlarını 4 aydır alamaması. Brezilyalı futbolcunun menajerleri aracılığıyla kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia ediliyor.

30 yaşındaki yıldızın FIFA'dan sonuç alması halinde menajerlerinin Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor. Giuliano transferine teknik ekibin de olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

2 sezon önce Fenerbahçe'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a transfer olan Giuliano, Arap kulübünde çıktığı 69 resmi maçta 28 gol attı 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Giuliano De Paula kimdir?

Giuliano de Paula 30 yaşında Brezilyalı milli futbolcudur. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen yıldız 10 numara, sonrasında Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Giuliano burada şampiyonluk yaşamış ve takımının kaptanlığını yapmaya başlamıştı. Gizli golcü olarak tanımlanan Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 14 kez giymişti.