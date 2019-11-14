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Galatasaray'ın ibra davası ertelendi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek.

Haber Merkezi Diğer, DHA, İHA
Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

"Galatasaray'da yönetim görevinin başında"

Galatasaray Yönetimini temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • "Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Yönetim, seçime inanıyor. Bizim bu davada sağlamak istediğim şey; Galatasaray'daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki süreçte Galatasaray'ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Şu an için mühim olan, Galatasaray Yönetimi görevine devam edecek, asıl işine odaklanacak. Şu anda seçime gidilmesi için hukuki bir gereklilik yoktur. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır."

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