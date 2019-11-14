Galatasaray'ın ibra davası ertelendi

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

"Galatasaray'da yönetim görevinin başında"

Galatasaray Yönetimini temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;