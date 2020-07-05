Galatasaray'ın gizli kaleci gündemi ortaya çıktı: Muslera'nın yerine Ezequiel Unsain

Son günlerde Galatasaray eski kaleci antrenörü Taffarel ile sıklıkla temas içerisinde olan sarı kırmızılı yönetim tecrübeli isimden izlediği kaleciler için fikir alıyor. Muslera'nın alternatifi olarak birçok kaleciyi listesine alan Galatasaray'ın gündemine bu kapsamda çok sürpriz bir isim geldi.

Arjantin Ligi ekiplerinden Defensa Justicia takımında forma giyen Ezequiel Unsain'in menajerler tarafından sarı kırmızılılara önerildiği ve Galatasaray scout ekibinin de kaleciyi izlediği belirtildi. Takımının kaptanlığını yapan ve resmi olarak henüz takımıyla sözleşmesini uzatmayan 25 yaşındaki kalecinin teknik ekibin onay vermesi halinde bedelsiz olarak transfer edilebileceği aktarıldı.

Arjantin Ligi'nin dikkat çeken isimlerinden olan Ezequiel Unsain'in Avrupa'da birinci kaleci olabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü ve bu fırsatı geri çevirmeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan oyuncunun transferi için Fransa Ligi takımlarından Montpellier'in de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Ezequiel Unsain kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Ezequiel Unsain, Arjantinli kalecidir. 25 yaşında olan Unsain Defensa Justicia takımının kaptanlığını yapmaktadır. Sözleşmesi Haziran ayı sonunda biten Unsain şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.



