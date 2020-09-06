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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radja Nainggolan kimdir: Nainggolan kaç yaşında?

Fatih Terim'in istediği isim belli oldu: İtalyan basını görüşmeyi açıkladı

Galatasaray'da orta saha transferinde yaşanan belirsizlikle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların en önemli eksiği olarak dikkat çeken 6 ve 8 numara bölgesi için İtalyan basınından çok önemli bir iddia geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray, transferdeki sessizliğine flaş bir ismi kadrosuna katarak son vermek istiyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, orta saha için bonservisi Inter'de olan 32 yaşındaki Radja Nainggolan'ı istediği ve bu transfer için ilk temasın kurulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon da adı Galatasaray ile anılan Belçikalı orta saha oyuncusu, eşinin tedavisi için İtalya'da kalmaktan yana tavır koymuştu. Inter'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen oyuncunun yeni bir takım arayışında olduğu ve teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak istediği ancak Inter'in oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.

  • Sarı kırmızılıların Nainggolan transferinden istediği sonucu elde edemezse Josef de Souza ve Henriksen isimleri için devreye girmesi bekleniyor.

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