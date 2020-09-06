Fatih Terim'in istediği isim belli oldu: İtalyan basını görüşmeyi açıkladı

Galatasaray, transferdeki sessizliğine flaş bir ismi kadrosuna katarak son vermek istiyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, orta saha için bonservisi Inter'de olan 32 yaşındaki Radja Nainggolan'ı istediği ve bu transfer için ilk temasın kurulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon da adı Galatasaray ile anılan Belçikalı orta saha oyuncusu, eşinin tedavisi için İtalya'da kalmaktan yana tavır koymuştu. Inter'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen oyuncunun yeni bir takım arayışında olduğu ve teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak istediği ancak Inter'in oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.

Sarı kırmızılıların Nainggolan transferinden istediği sonucu elde edemezse Josef de Souza ve Henriksen isimleri için devreye girmesi bekleniyor.

İtalyan basını, Fatih Terim'in 'Ninja' lakaplı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı transfer etmek istediğini ve Galatasaraylı yöneticilerin 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Inter ile ilk teması kurduğunu iddia etti pic.twitter.com/DkCufdsc4n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 6, 2020

1 - Geçen sezon Serie A'da Cagliari formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Radja Nainggolan'dı.



Maç: 26

Gol: 6

Asist: 7

Şut pası: 49

Pas %: 80

Başarılı çalım: 39

Kazandığı ikili mücadele: 113



Dedikodu. pic.twitter.com/Mih7AJw39P — OptaCan (@OptaCan) September 6, 2020