SÜPER LİG

Galatasaray'ın transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında hat-trick yaptı

Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptı

TFF 2. Lig Play-Off maçında Erzincanspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Erzincanspor'un 4-1 kazandığı karşılaşmaya Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansı damga vurdu. Aktürkoğlu, mücadelede hat-trick yaptı. 21 yaşındaki oyuncu attığı bir penaltı golünde de penaltıyı kazandıran isim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki Muhammet Kerem Aktürkoğlu, TFF 2. Lig Play Off maçında Artvin Hopa Spor'a karşı 3 gol attı

Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki Muhammet Kerem Aktürkoğlu, TFF 2. Lig Play Off maçında Artvin Hopa Spor'a karşı 3 gol attı

TFF 2. Lig'in en dikkat çeken oyuncularından biri konumunda olan Erzincansporlu Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Artvin Hopaspor ile oynanan Play-Off karşılaşmasında adeta şov yaptı.

Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bilinen genç oyuncu, mücadelede hat-trick yaptı ve takımına maçı kazandıran isim oldu.

  • 21 yaşındaki futbolcu mücadelede attığı bir penaltı golünde de penaltıyı kazandıran isim olarak dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 3. Lig Grup 1'de çıktığı 28 maçta 17 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

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