Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptı

TFF 2. Lig'in en dikkat çeken oyuncularından biri konumunda olan Erzincansporlu Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Artvin Hopaspor ile oynanan Play-Off karşılaşmasında adeta şov yaptı.

Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bilinen genç oyuncu, mücadelede hat-trick yaptı ve takımına maçı kazandıran isim oldu.

21 yaşındaki futbolcu mücadelede attığı bir penaltı golünde de penaltıyı kazandıran isim olarak dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 3. Lig Grup 1'de çıktığı 28 maçta 17 gol atarken 1 de asist yapmıştı.