Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptı

TFF 2. Lig'in en dikkat çeken oyuncularından biri konumunda olan Erzincansporlu Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Artvin Hopaspor ile oynanan Play-Off karşılaşmasında adeta şov yaptı.
Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bilinen genç oyuncu, mücadelede hat-trick yaptı ve takımına maçı kazandıran isim oldu.
- 21 yaşındaki futbolcu mücadelede attığı bir penaltı golünde de penaltıyı kazandıran isim olarak dikkat çekti.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 3. Lig Grup 1'de çıktığı 28 maçta 17 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun diğer golü. pic.twitter.com/J9U9Vrca6u
Kerem Aktürkoğlu'nun diğer golü. pic.twitter.com/J9U9Vrca6u— Aslan News (@Aslanews) July 21, 2020
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