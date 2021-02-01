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Galatasaray'ın yeni transferi ambulans uçakla geldi ambulans araçla alındı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılıların yeni transferi İstanbul'a ambulans uçakla gelirken havalimanında ilginç görüntüler oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes ambulans uçakla İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da yeni transfer Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi. Yeni takımına imza atacak olan Portekizli futbolcu son koronavirüs testinin pozitif çıkmış olmasından dolayı yoğun önlemler altında karşılandı.

Galatasaray Kulübü yıldız oyuncunun görüntülenmesine izin vermezken Fernandes ambulansa bindirilerek havalimanından ayrıldı.

  • Yıldız oyuncunun antikor ürettiği ancak İngiltere'den geldiği için karantina süreci yaşayacağı aktarıldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu hafta oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etmişti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

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