Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 48. dakikasında Arda Turan, takımının 2. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların kaptanı bu golle birlikte 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, Galatasaray formasıyla golünü atmış oldu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ardan Turan, 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atması sorulması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Konu Galatasaray olduğunda duygulandığını söyleyen Arda Turan, "Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Arda Turan daha sonra röportajı sonlandırdı.