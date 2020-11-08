SÜPER LİG

Galatasaraylı Arda Turan, Sivasspor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı

Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray'ın Kaptanı Arda Turan, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 48. dakikasında Arda Turan, takımının 2. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların kaptanı bu golle birlikte 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, Galatasaray formasıyla golünü atmış oldu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ardan Turan, 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atması sorulması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Konu Galatasaray olduğunda duygulandığını söyleyen Arda Turan, "Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Arda Turan daha sonra röportajı sonlandırdı.

Galatasaray milli araya mutlu girdi
Galatasaray milli araya mutlu girdi

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 77. dakikada Caner Osmanpaşa attı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Arda Turan 9 yıl sonra gol sevinci yaşadıGalatasaray'ın kaptanı Arda Turan tam 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, sarı-kırmızılı formayla fileleri havalandırdı. Son olarak 18 Nisan 2011 yılında Manisaspor'a gol atan deneyimli futbolcu, Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atmış oldu.Sivasspor'un ilk golüBu sezon sahasında oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamayan Sivasspor, aynı zamanda gol sevinci de yaşayamamıştı. Galatasaray mücadelesinin 77. dakikasında gol atan Caner Osmanpaşa, Sivasspor'un bu sezon kendi sahasındaki ilk golünü atan isim oldu.


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