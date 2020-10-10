MİLLİ TAKIM

​Galatasaraylı Marcao'dan, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası

Galatasaraylı Marcao'dan, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlık maçında Ümit Milli Takım ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında inanılmaz bir olay yaşandığı iddia edildi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takımı sahada çektiği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray ile Ümit Miili Takımımız karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Ümit Miili Takımımız karşı karşıya geldi.

Galatasaray, milli aranın olduğu haftada Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Ümit Milli Takımımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Fanatik'in iddiasına göre, Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.

Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 70. dakikasında, kendisine sert girdiği için Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bu olay sonrasında saha karışırken, haberin detayında teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Milli Takımı sahadan çektiği iddia edildi.

Tolunay Kafkas olayı doğruladı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştuğunu söyleyen Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul, Kafkas'ın olayı doğruladığını ifade etti. Tuğrul, "Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi. Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı" ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu'ndan Marcao açıklaması

Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Devişoğlu, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" dedi.

  • Konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapılmazken, resmi sitelerden maçın 0-0 golsüz bir şekilde sona erdiği duyuruldu.

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