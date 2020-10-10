​Galatasaraylı Marcao'dan, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası

Galatasaray, milli aranın olduğu haftada Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Ümit Milli Takımımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Fanatik'in iddiasına göre, Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.

Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 70. dakikasında, kendisine sert girdiği için Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bu olay sonrasında saha karışırken, haberin detayında teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Milli Takımı sahadan çektiği iddia edildi.

Tolunay Kafkas olayı doğruladı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştuğunu söyleyen Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul, Kafkas'ın olayı doğruladığını ifade etti. Tuğrul, "Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi. Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı" ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştum.



Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi.



Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı. — Onur Tuğrul (@onurtugrul) October 10, 2020

Halil Dervişoğlu'ndan Marcao açıklaması

Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Devişoğlu, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" dedi.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapılmazken, resmi sitelerden maçın 0-0 golsüz bir şekilde sona erdiği duyuruldu.