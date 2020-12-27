Gaziantep'in bileği bükülmüyor: Alanyaspor'u da eli boş gönderdiler

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Dicko, 30. dakikada Muhammet Demir ve 61. dakikada Maixm kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Davidson attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltirken, Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Erzurumspor'un konuğu olacak. Alanyaspor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
- Galibiyet serisi 13 maça çıktı
- Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Sumudica'nın öğrencileri, aynı zamanda oynadıkları son 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldılar. Gaziantep FK tek yenilgisini ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı.
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