Spor Gaziantep FK evinde geçit vermiyor Muhteşem istatistik
SÜPER LİG

Gaziantep FK evinde geçit vermiyor: Muhteşem istatistik

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 1 yıldır iç saha maçlarında yenilmeyerek zorlu bir deplasman takımı haline geldi.

Haber Merkezi AA
Gaziantep FK, Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK, Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin geride kalan 19 haftasında sadece 2 kez yenilip 9 kez rakiplerinden 3'er puan alan Gaziantep ekibi, bir haftayı bay geçtiği ligde 7 karşılaşmada da beraberliği bozamadı. 34 puana ulaşarak ligin üst sıralarına tutunan kırmızı-siyahlıların iç saha performansı da daha etkileyici konumda.

Zorlu deplasman

Gaziantep FK, bu sezon iç saha maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Geride kalan haftaların 9'unu iç sahada tamamlayan Güneydoğu ekibi, sahasında 9 maçın 6'sını kazandı, 3'ünde de beraberliği bozamadı. Böylelikle 21 puanı hanesine yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin iç saha performansları incelendiğinde Beşiktaş'tan sonra en çok puan toplayan takımı oldu.

Gaziantep FK'nin iç saha performansında da uzun bir yenilmezlik serisi bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 16 maçta 9 galibiyet, 7 de beraberlik elde etti. Dün Hes Kablo Kayserispor karşılaşması baz alındığında Gaziantep FK, sahasındaki 16 maçta rakibine geçit vermedi.

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