Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ligde oynadığı son 3 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Feghouli kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 19'a yükseltirken, Gaziantep ise 15 puanda kaldı. Milli aradan sonra sarı-kırmızılılar sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise Antalya deplasmanına gidecek.

Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük’ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Sofiane Feghouli’den bu sezonki ilk gol

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray’da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11’de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Mücadeleden dakikalar

19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.

GOL!

21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.

GOL!

43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir’e güzel bir pas yolladı. Emre’nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasına yaklaşan Chibsah kaleye şutunu attı. Savunmadan seken topa hareketlenen Twumasi önünde kalan topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61’inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Feghouli arka direğe ortaladı. Djilobodji, uygun durumda olan Babel'e gelen topu engelledi.

69’uncu dakikada konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli, uzak köşeye yerden vurdu ancak direğe çarpan top kalecinin kucağında kaldı.

80’inci dakikada serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Feghouli’nin şutu direkten döndü.

Mücadele sarı kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'da Andone sakatlandı Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 11. dakikasında sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, rakibiyle girdiği bir ikili mücadele esnasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki oyuncuya müdahale ettiler. Fakat golcü oyuncu oyuna devam edemedi ve değişiklik işareti yapıldı. Andone yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.Rumen oyuncunun sağlık durumu yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı Florin Andone kapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.⏱ 11'Takımımızda oyuncu değişikliği. #GFKvGS pic.twitter.com/53sc7Yyocb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2019

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Papy, Tosca, Junior Morais, Chibsah, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kayode, Twumasi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone