Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. ile 41. dakikada Falcao ve 28. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53. dakikada Andre attı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar yeni sezona 3 puanla başladı.

Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

Galatasaray sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başladı Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. ile 41. dakikada Falcao ve 28. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53. dakikada Andre attı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar yeni sezona 3 puanla başladı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak Galatasaray formasıylaSüper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu Arda Turan Galatasaray formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi. Karşılaşmaya 11’de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.Emre Kılınç, Galatasaray kariyerine golle başladıGalatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile resmi maçında gol kaydetti. Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına 11’de başlayan Emre, 28. dakikada sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Falcao’nun pasında defansın arkasına sarkan 26 yaşındaki futbolcu kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Emre ayrıca ilk şutunda gol atma gösterdi. Karşılaşamaya 11’de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.Sofiane Feghouli sezona asistle başladıSüper Lig’in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’ye 11’de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao’yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.