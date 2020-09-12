Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı
Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.
Haber MerkeziİHA
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. ile 41. dakikada Falcao ve 28. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53. dakikada Andre attı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar yeni sezona 3 puanla başladı.
Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.
Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama’nın zor şutlarını çıkardı.
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