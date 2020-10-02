Gaziantep FK-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep'in konuğu oluyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
- Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet
- Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.
- Gaziantep FK-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beINSports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
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