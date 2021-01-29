Gaziantep-Galatasaray (CANLI)

Ekonomi

Altından daha çok kazandırabilir: İşte yatırımcının yeni gözdesi

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelirken işin bu tarafında gümüşe olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Bir günde yüzde 7 artış kaydeden gümüş fiyatlarına yönelik konuşan uzmanlar, 2021 yılında gümüşün altından daha fazla kazandıracak emtia olacağının altını çizerek, ons fiyatında 50 doların gram fiyatında ise 10 liranın kendileri için sürpriz olmayacağını vurguluyor.