Gaziantep-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci devresini Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında açıyor. Derbi mağlubiyetinden sonra Yukatel Denizlispor'u gol yağmuruna tutan ve Yeni Malatyaspor deplasmanında son dakikalarda bulduğu tek golle kazanan sarı-kırmızılılar, 20 haftada topladığı 39 puanla liderin 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
- İki takım arasında oynanan toplam 3 karşılaşmanın ikisini kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakibine henüz mağlup olmadı.
Gaziantep 11'i;
Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray.
Galatasaray'ın 11'i;
- Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel.