Spor Gaziantep-Galatasaray (CANLI)
SÜPER LİG

Gaziantep-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep-Galatasaray
Gaziantep-Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci devresini Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında açıyor. Derbi mağlubiyetinden sonra Yukatel Denizlispor'u gol yağmuruna tutan ve Yeni Malatyaspor deplasmanında son dakikalarda bulduğu tek golle kazanan sarı-kırmızılılar, 20 haftada topladığı 39 puanla liderin 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

  • İki takım arasında oynanan toplam 3 karşılaşmanın ikisini kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakibine henüz mağlup olmadı.

Gaziantep 11'i;

  • Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel.
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