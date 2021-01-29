Henry Onyekuru yıldızlaştı Galatasaray Gaziantep'ten 3 puan çıkarttı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini sonradan oyuna giren yeni transfer Henry Onyekuru attı. Nijeryalı futbolcu attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Vetrih’in pasında topla buluşan Oğuz’un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.

9. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Linnes kale önünde vuruşunu yapacakken savunmaya araya girerek topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Galatasaray’ın Babel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay güçlükle kurtardı.

15. dakikada Güray kafayla indirdiği topu Dicko sol çaprazdan tamamladı, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

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22. dakikada Dicko’nun pasıyla topla buluşan Maxim’in ceza alanı dışından sert şutunu Muslera güçlükle kurtardı.

24. dakikada Belhanda’nın şutunda kaleci Günay’dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

26. dakikada Taylan’ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel, topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.

32. dakikada Babel’in pasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi ama Babel’in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı.

45. dakikada Mirallas’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Maxim’in vuruşunu bir kez daha Muslera kurtardı.

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem’in sert vuruşunu Gaziantep FK kalecisi Günay güçlükle kornere çeldi.

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GOL!

50. dakikada Babel’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Onyekuru, rakiplerini çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1

59. dakikada Maxim’in sağ kanattan kullandığı kornerde topa ön direkte Jefferson dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Maxim’in pasında Dicko topu kale ağzına çevirdi, bomboş pozisyondaki topa kimse dokunamadı.

76. dakikada Gaziantep ekibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi topu çizgiden çıkardı.

GOL!

78. dakikada Kerem’in ara pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağa ayağının ucuyla dokunarak filelere gönderdi. 0-2

80. dakikada Onyekuru’nun pasında topla buluşan Babel’in yumuşak vuruşu Günay’da kaldı.

81. dakikada Güray sağ çaprazda ceza alanına girip vuruşunu yaptı, Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

89. dakikada Etebo’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem, topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

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90+5. dakikada Gaziantep FK, Cenk’in düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

GOL!

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 1-2