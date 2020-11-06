Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'dan geceye damga vuran hareket

Beşiktaş'ın Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçta teknik direktör Sumudica agresif görüntüsüyle tepki çekti.

Rumen teknik adam saha kenarındaki müdahaleleri sebebiyle sarı kart görürken maçın son dakikasında atılan golden sonra 'kartal' pozu verdi.

Tribünlere dönerek önce sus işareti yapan Sumudica sonrasında alaycı bir tavırla 'kartal' işareti yaptı.

Sosyal medyada oldukça tepki çeken bu hareket sonrasında Rumen teknik adam için eleştirel mesajlar paylaşıldı.

Sumudica ile ilgili spor medyasında atılan tweetler;

Sumudica sen tam bir hokkabazsın. — Gökhan Dinç (@gkhndinc) November 6, 2020

Alp Pehlivan: Artık bu Sumudica’ya birileri dur desin. — Footbalista (@footbalista_) November 6, 2020

Tüm kulüplerin bir olup Sumudica'nın bu saygısızlıklarına ortak tepki koymasının vakti gelmedi mi? — Koray Geçgel (@kry_zaragoza) November 6, 2020