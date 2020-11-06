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Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'dan geceye damga vuran hareket

Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta teknik direktör Marius Sumudica tepki çekti. Rumen teknik adam saha kenarında oldukça agresif bir görüntü verirken maçın sonunda yaptığı hareketle Beşiktaşlıları oldukça kızdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica

Sumudica

Fotoğraf: Kerem Kocalar

Beşiktaş'ın Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçta teknik direktör Sumudica agresif görüntüsüyle tepki çekti.

Rumen teknik adam saha kenarındaki müdahaleleri sebebiyle sarı kart görürken maçın son dakikasında atılan golden sonra 'kartal' pozu verdi.

Tribünlere dönerek önce sus işareti yapan Sumudica sonrasında alaycı bir tavırla 'kartal' işareti yaptı.

Sosyal medyada oldukça tepki çeken bu hareket sonrasında Rumen teknik adam için eleştirel mesajlar paylaşıldı.

Gaziantep'te teknik direktör Sumudica, Kenan Özer'in attığı 3. golden sonra 'kartal pozu' verdi.
Gaziantep'te teknik direktör Sumudica, Kenan Özer'in attığı 3. golden sonra 'kartal pozu' verdi.

Sumudica ile ilgili spor medyasında atılan tweetler;

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