SÜPER LİG

​Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?

Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin ikinci yarısında Pelkas'ı attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR'dan gelen görüntü tartışma çıkarttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelkas, karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Pelkas, karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Tartışma çıkartan pozisyon

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden bu şekilde gösterdiler:

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