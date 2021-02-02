Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızının koronavirüsü atlattığı ve karantina süreci olmadığı açıklandı.

Sarı kırmızılıların yöneticisi Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak" ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes, sezon başında Tottenham'a kiralık olarak transfer olmuştu. Portekizli futbol fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyince Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmişti.

Teknik Direktör Fatih Terim, Fernandes ile ilgili yaptığı açıklamada, eski öğrencisi olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'ya teşekkür ettiğini dile getirdi.

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