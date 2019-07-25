Gençler için buradayım

Trabzonspor’un Avusturya’nın Linz şehrinde gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmaları için takımla birlikte bu şehre gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu işi sıkı tutuyor.

Yoğun geçen transfer döneminde genç oyunculara ağırlık veren Ağaoğlu, yeni sezon öncesi büyük heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yakalanan havanın üstüne koyulması adına sürecin sağlıklı işlemesi için büyük bir gayret sarf eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımdaki tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden genç oyunculara büyük bir güven duyuyor.

Genç oyuncuları yakın markaja alan Ağaoğlu, takıma yeni katılan futbolcuların performanslarını izlerken, tecrübeli isimlerle uyum sürecini kısa zamanda atlatarak kaynaşmaları için elinden geleni yapıyor.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

İdmanları kaçırmayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, çalışma sonrasında da futbolcularla bire bir ilgileniyor. Ağaoğlu, kampta neden uzun süre kaldığı yönündeki eleştirilere ise yanıtı vererek, “Gençler bizim geleceğimiz. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız sürecin devam etmesi için üzerine koymalıyız. Bunun için hepimiz buradayız” dedi.

Bugün oynanacak hazırlık maçından sonra Ağaoğlu’nun kamptan ayrılacağı öğrenildi. Bu arada dün akşamki idman sonrası birkaç genç futbolcu şut çalışırken, Ünal Karaman, bugün maç olduğu gerekçesiyle bitirmelerini isterken, Yusuf Yazıcı da “Ekstra idman yapmazsak nasıl gelişeceğiz” diye söylemesi dikkat çekti.