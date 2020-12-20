SÜPER LİG

​Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı kaç kaç bitti

Başkent derbisinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gençlerbirliği-Ankaragücü karşılaşmasından bir kare

​Gençlerbirliği-Ankaragücü karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü 58. dakikada Berat Özdemir atarken, Ankaragücü'nün golünü ise 74. dakikada Lobjanidze kaydetti. Aynı zamanda Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 9'a, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.

Gelecek hafta Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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