Spor Gençlerbirliği-Beşiktaş (CANLI)
SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gençlerbirliği-Beşiktaş
​Gençlerbirliği-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yaparken, dördüncü hakem Hakan Ceylan olacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği:

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Süper Lig'de 48 puanı bulunan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek şampiyonluk yarışına fire vermeden devam etmek istiyor. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İ.H. Konyaspor'u 1-0 yenerek zirveye tutunmuştu. Konyaspor'u hafta içinde bu kez kupadan eleyen ve yarı finale çıkan Beşiktaş, moral seviyesini de oldukça yükseltmişti. Takımda önemli ölçüde eksikler olsa da teknik heyet ve futbolcuların Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inancı tam.

Sınırda 3 futbolcu var

Siyah beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Ghezzal ve Necip Uysal Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.

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