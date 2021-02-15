'Tosun Paşa'nın dönüşünde Beşiktaş farklı kazandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Rachid Ghezzal, 89. ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 51'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş BAY geçecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Cenk Tosun, 1150 gün sonra Süper Lig’de

Beşiktaş’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Cenk Tosun, Gençlerbirliği karşılaşmasının 62. dakikasında Aboubakar’ın yerine oyuna dahil oldu ve 1150 gün aradan sonra yeniden Süper Lig’de boy gösterdi. Son olarak 2017-2018 sezonunda ilk yarının son haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösteren Cenk Tosun, 23 Aralık 2017’de oynanan bu maçın ardından siyah-beyazlı forma altında Türkiye Kupası maçına çıkmış ve daha sonra da Everton’a rekor bir bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçıyla birlikte tam 1150 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Süper Lig maçında forma giydi.

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Asist kralı Ghezzal’dan gol siftahı

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ne konuk olurken, karşılaşmanın 4. dakikasında Rachid Ghezzal uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Geride kalan 24 maçın 16’sında forma giyen ve yaptığı 10 asistle, asist krallığında zirvede olan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında Rosier’in golüyle 1-0 kazanırken, Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Rosier’in ardından Ghezzal da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk kez gol atmış oldu. Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.

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Galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Son olarak Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Ankara ekibi, oynadığı son 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.