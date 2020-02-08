SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 0-2

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği-Trabzonspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 79. dakikada Sosa (P) ve 83. dakikada Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Ayrıca 90+3. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltirken Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Alanyaspor'un konuğu olacak.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth


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