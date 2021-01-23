Spor Ankarada kazanan Trabzonspor
SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti

Ankara'da kazanan Trabzonspor

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Ekuban attı. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 86. dakikada Motta kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta bordo-mavililer sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

Berat Özdemir

Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı oynadı

Trabzonspor’un ara transfer Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11’de forma şansı buldu. Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.

2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı. Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.

Gençlerbirliği'nde önemli eksik

Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.

Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı. Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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