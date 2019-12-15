Gençlerbirliği'nde Stancu fırtınası

Süper Lig'de bu sezon 15 haftada 14 maça çıkan Rumen futbolcu Stancu, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye birer gol atan Stancu, Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını ise ikişer kez sarstı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçen başkent ekibinde Stancu, son 5 lig maçını boş geçmedi.

Son 5 haftada fileleri 7 kez sarsan Stancu, takımının performansının artmasında önemli rol oynadı.

Stancu, son olarak başkent temsilcisinin dün sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek puanını 17'ye çıkardığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Gençlerbirliği'ndeki 50. golünü attı

Tecrübeli golcü, Göztepe ile oynanan maçta Gençlerbirliği tarihine de adını yazdırdı.

Stancu, maçın 67. dakikasında röveşatayla Gençlerbirliği kariyerinin 50. golünü kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 123 maça çıkan Stancu, 50 golün 44'ünü Süper Lig, 5'ini TFF 1. Lig, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda attı.

Gol krallığı yarışında zirveye yerleşti

Gençlerbirliği'ni attığı gollerle sırtlayan Stancu, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

Ligde 10 golü bulunan Stancu'yu, dokuzar golle Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Alexander Sörloth (Trabzonspor), Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve Vedat Muric (Fenerbahçe) takip ediyor.

Türkiye'ye Hagi getirdi

Stancu, 2010-11 sezonunda ülkesinin Steaua Bükreş takımıyla 18 lig maçında 13 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı ve ara transfer döneminde 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

O dönem Galatasaray'ı çalıştıran Gheorghe Hagi tarafından Türkiye'ye getirilen Stancu, sarı-kırmızılı ekipte 14 lig maçında sadece 2 gol atarak beklenileni veremedi.

Stancu'nun Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyeri Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile devam etti. Rumen futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne devre arasında geri döndü.