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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını spor dünyasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşiyle birlikte yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Fotoğraf: Ercan ATA-Onur Can KANKAL-Harun ÖZALP

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşiyle birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kasapoğlu son durumunun iyi olduğunu belirtirken evde karantinaya girdiklerini ve tedavi sürecine başladıklarını belirtti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

  • "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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