Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşiyle birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kasapoğlu son durumunun iyi olduğunu belirtirken evde karantinaya girdiklerini ve tedavi sürecine başladıklarını belirtti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."