Spor Ghezzalın golü sosyal medyayı salladı
SÜPER LİG

Ghezzal'ın golü sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında muhteşem bir gole imza attı. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Cezayirli futbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzal attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Ghezzal attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, mücadelenin 4. dakikasında (3.50) Ghezzal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ligde 10 asisti bulunan Ghezzal, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden çektiği şutla fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın da bu sezonki en erken golünü attı.

Sosyal medyada "Yılın golünü attı" yorumları yapılan Ghezzal, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinin zirveye yerleşti.


İşte kare kare Ghezzal'ın attığı o gol;

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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