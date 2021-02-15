Ghezzal'ın golü sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, mücadelenin 4. dakikasında (3.50) Ghezzal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ligde 10 asisti bulunan Ghezzal, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden çektiği şutla fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın da bu sezonki en erken golünü attı.

Sosyal medyada "Yılın golünü attı" yorumları yapılan Ghezzal, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinin zirveye yerleşti.

İşte kare kare Ghezzal'ın attığı o gol;

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.