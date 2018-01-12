SÜPER LİG

Gomis: Evra gelirse memnun olurum

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, vatandaşı Patrice Evra'nın sarı-kırmızılı takıma gelmesinden duyacağı memnuniyeti dile getirerek yıldız isimle arasında geçen konuşmayı anlattı.

Haber Merkezi Diğer
Gomis ligin ilk yarısını 14 golle tamamladı.

Gomis ligin ilk yarısını 14 golle tamamladı.

Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken bir Evra açıklaması geldi.

Fanatik'te yer alan röportajında vatandaşı Evra ile Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğunu söyleyen Gomis, yıldız oyuncunun transferiyle alakalı şöyle konuştu:

"Bana keşke gitmeseydin dedi"

  • Evra ile Galatasaray'a gelmeden önce konuşmuştum. Ve ona Galatasaray'a geleceğimi söylemiştim. O da o dönemde Marsilya'ya gelmek istiyordu. O da bana keşke gitmeseydin beraber aynı takım içerisinde oynasak demişti. Ancak gidiş kararımı aldıktan sonra bana 'Oraya gittiğinde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu kendin göreceksin. Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez karşılaştım ve mükemmel bir taraftarı olduğunu gördüm' dedi ve beni tebrik etti.

"Şu anda Dubai'de çalışmalar yapıyor"

  • Şu anda bildiğim kadarıyla Dubai'de yeni bir takım bulmak ve hazırlanmak için çalışmalar yapıyor. Ancak ben tabii ki burada karar verecek konumda değilim. Burada kararı verecek olan kişi hocamız. Hocamız takımın eksik gördüğü yerlere en doğru isimleri alacaktır.

"Buraya gelmesinden memnun olurum"

  • Şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki Evra gittiği her yerde başarıyı elde etmiş bir oyuncu. Son yaşanan taraftar olayı ile gündeme gelmiş olabilir ancak bu olaya fokuslanmaktan çok kariyerine bakmak gerekiyor. Buraya gelmesinden memnun olurum. Çünkü lider ruhlu bir oyuncu ve bize katkı yapacaktır. Ama az önce de belirttiğim gibi burada hiyerarşik bir düzen var. Ben burada sadece bir oyuncuyum. En doğru kararı hocamız verecektir. Takımın iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapacaktır.

Mehmet Demirkol: Galatasaray Evra'yı alır
Mehmet Demirkol: Galatasaray Evra'yı alır

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın son durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Demirkol'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle;"Donk şu an sıfır durumda. Yeni bir şey çkacak ortaya. Bizim bildiğimiz Donk değil. Bayadır oynamıyor. Fatih hoca nasıl ele alacak nasıl oynatacak bilmiyoruz. Mariano'yu nasıl kullanacak tahmin ediyorum. Ama Tudor'dan daha fazla atak kullanacaktır. Bana kalırsa öyle. Ama Donk'u bilemeyiz. Görmeden üzerine bir şey söyleyebilecek oyuncu değil. Daha hızlı ayaktan çıkarma üzerinde çalışıyor Fatih hoca. Top geldiği gibi ayaktan çıkmasını istiyor. Bence Belhanda orta saha oynamayacak, ikinci bir forvet oynayacak. Kadro uygun bence. Rodriguez dışında açık net oyuncusu yok. Çizgide oynayan oyuncu değil Yasin. İçeri giriyor. Ama Rodrigues hem hızlı hem de çizgi oyuncusu. Mariano ile uyumları çok iyi. İkisinin oldğu kanatlar çok iyi.""Evra 3-4 ay için gelir Galatasaray'a""Şimdi Hakan Balta bizzat kendisi sol bekte oynayamayacağını söyledi. Normal. Ama o kadar uzun kaldıktan sonra olabilir. Şartlar bunu gerektirebilir. Örnek olarak Ümit Özat. Sol ayaklı oyuncu pek yok Galatasaray'da. Hakan Balta'nın savunma bilgisi iyi. Latovlovici de hiç yok. Karabükspor'da iken de öyleydi ama ön tarafta iyi. Daha imza attığı zaman sol beke ihtiyacım var dedi. Evra olur bana göre. Brezilya'nın en iyi sol beki olsa Türkiye'ye gelse kafa gidebilir. Türkiye'de bir ekol olmadığı için, oyuncu yapısı olmadığı için onları bir kalıba dökemiyorsun. Sezon başı gelmiş olsa iklime alışır her şeye alışır çıkar oynar. Ama bana göre Evra 3-4 ay için gelecektir. Eğer hazırsa tabi."Bruma'nın menajerinden Galatasaray sözleri

Evra'dan ilginç mesaj: Yeni renk yakında gelecek
Evra'dan ilginç mesaj: Yeni renk yakında gelecek

Olympique Marsilya ile olan sözleşmesi feshedildiğinden beri kulüpsüz olan Patrice Evra'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilirken, yıldız ismin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.Instagram hikayesinden bir video yayınlayan Fransız futbolcu, "Bir şeyi değiştirmem lazım. Bu renk geçmişte kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı.Video: Patrick Evra'dan dikkat çeken paylaşımSky Sport: Galatasaray Evra'yı açıklamak üzere

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.