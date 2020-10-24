SÜPER LİG

Göztepe deplasmanda karavana

Göztepe, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans ortaya koydu.

Haber Merkezi İHA
Ideye ile Tarkan Serbest'in top kampa mücadelesi

Ideye ile Tarkan Serbest'in top kampa mücadelesi

Süper Lig’in 6. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Ev sahibi ekibin topa daha fazla sahip olduğu ve daha fazla atak geliştirdiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Göztepe 6 hafta sonunda puanını 7’ye çıkarttı.

İrfan Can yine öne çıktı

Kasımpaşa deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez forma şansı bulan sağ bek Gassama, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans nedeniyle devre arasında yerini Murat Paluli’ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer etkisiz isim ise yaz transfer döneminde kadroya katılan santrfor Brown Ideye oldu. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kalırken maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 2 şutta isabet bulamadı. Ideye, 6 kez sahaya çıktığı Göztepe formasıyla şu ana kadar 1 gol atabildi. Göztepe’de performansıyla öne çıkan isimse geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine genç kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 4 şutta da başarılı kurtarışlara imza attı.

İrfan Can Eğribayat, Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.
İrfan Can Eğribayat, Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.
AA

Üç deplasman maçında bir isabetli şut

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Denizlispor’u 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatan Göztepe’nin bu haftadan sonra yüzü gülmedi. Sarı-kırmızılılar, ilk haftanın ardından oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kaldı. Bu sezon deplasmanda 3. maçını oynayan Göztepe’de hücum anlamında yaşanan sıkıntılar istatistiksel tablolara da yansıdı. Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu maçta attığı tek isabetli şutta golü bularak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, 4. haftada Başakşehir deplasmanında da etkisiz bir hücum performansı sergiledi ve maç boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı. Kasımpaşa maçında da isabetli şutu bulunmayan Göztepe, bu alanda kötü bir istatistik çizdi.

İlhan Palut Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı
İlhan Palut Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sezon sonunda ilk 7 içinde olmak istediklerini bildirdi.Palut, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdüklerini, 11 Ekim Pazar günü Menemenspor'la bir hazırlık karşılaşması yapacaklarını söyledi.Transfer döneminde 12 oyuncunun ayrıldığını 11 ismi kadrolarına dahil ettiklerini, takımda bir "kan değişikliği"ne ihtiyaç olduğunu düşündüklerini belirten Palut, şöyle konuştu:"Takımımızın yaş ortalaması yüksekken, bunu aşağıya çekmeye çalıştık yeni oluşumla beraber. Nasıl bir sonuç doğdu. Geçen seneki ilk 11 ortalamamız 30,2 iken şimdiye kadar 28 yaş ortalaması ile oynadık. Kulübe ortalamamız 27 iken bu sene bu ortalama 25,8 civarında seyrediyor. Tabii ki yeni gelen transferlerimizden, genç oyuncularımızdan faydalanamadık. Yaş ortalamasını süreç içinde daha aşağıya çekmek mümkün olacak."Palut, transfer sürecinde yönetim kuruluyla ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hiçbir oyuncunun son durağının Göztepe olmasını istemiyoruz, burada 3 yıllık sözleşme alıp futbol hayatını bitirmelerini istemiyoruz. Göztepe'yi bu yükün altına sokmak asla istemiyoruz. Hem yararlanabileceğimiz, hem geliştirebileceğimiz hem de gerektiği zaman uygun şartlarda kulübümüze gelir sağlayabileceğimiz oyuncuları kadromuza dahil etmek istedik" değerlendirmesinde bulundu. Hedef ilk 7Ligde zamanla her takımın ritim bulacağını kaydeden Palut, şöyle konuştu:"Biz Göztepe'yi ilk 7 içinde tutmak istiyoruz. Sezon sonuna bu şekilde taşımak istiyoruz. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Performansıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Zaten Göztepe takımı çok güzel şehrin bir takımı, çok büyük bir tarihi, çok büyük bir camiası var. Takımına çok bağlı taraftar kitlesi var. Bu noktalarda çok saygı duyulan bir takım Göztepe ama biz buna sahada oynadığı futbolla da saygı duyulan bir Göztepe'yi eklemek istiyoruz. 'Bu senenin takımı Göztepe'dir' gibi saygı uyandıran konuşulan bir Göztepe hedefliyoruz."Palut, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın iyi bir kaleci olacağını belirterek, "Hem bir takımın genç oyuncular kazanmasını isteyip, bekleyip bu konuda telkinler verip, hem de genç oyuncular şans bulduğu zaman yapabileceği belki 2-3 hataya aşırı tepki vermek, bu hatalardan sonra 'bu genç oyuncudan olmadı' demek, kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'de çok iyi genç kaleciler var. Ben İrfan Can'ın da bu kategoriye gireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sağ bek pozisyonundan Lamine Gassama'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ettiklerini aktaran Palut ancak Gassama'nın takımda kalmasıyla aynı mevkide 3 oyuncunun bulunduğunu kaydetti.Palut, Kerim Alıcı'nın Altınordu'nun bu sezon kadro planlamasında yer olmadığından dolayı Boluspor'a kiraladıklarını anlattı.Andre Poko'nun bu hafta Gabon Milli Takımı'na çağrıldığını ancak Portekiz'de oynanacak müsabaka nedeniyle vize sorunu yaşayan Poko'nun bu müsabakaya gidemediğini belirten Palut, "Poko, bu sene Afyonkarahisar kampından sonra aramıza katıldı, kamp görmediğinden dolayı bireysel çalışmalara devam etti. Ona dilediği zaman gelip antrenmanlara çıkabileceği bir takımı olmadığı mesajını vermek zorundaydık" diye konuştu.Süper Lig hayali kursağında kaldı: Transferin son gününde alt lige döndü

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