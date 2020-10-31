SÜPER LİG

Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı: Dayan Ali!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı. Kaygusuz'un fotoğrafı, "Dayan Ali" ifadesiyle paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Ali Çağın Kaygusuz'un fotoğrafı yayımlandı.

Ali Çağın Kaygusuz'un fotoğrafı yayımlandı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

Bulunduğu kata ulaşıldı

Ekiplerin Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi. Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Enkazda genç taraftara ait özel eşyalar bulundu.
Enkazda genç taraftara ait özel eşyalar bulundu.

Enkaz altında kalan amatör futbolcu kurtarıldı
Enkaz altında kalan amatör futbolcu kurtarıldı

Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı. Malik Tahirler'in annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.İzmir'deki deprem: Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

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