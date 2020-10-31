Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı: Dayan Ali!

Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz. pic.twitter.com/kHQLWP3VPZ — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 31, 2020

Bulunduğu kata ulaşıldı

Ekiplerin Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi. Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.