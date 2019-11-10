Göztepe-Yeni Malatyaspor: 1-1

Ligin 11. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Serdar Gürler attı. Yeni Malatyaspor'a eşitliği getiren golü 83. dakikada penaltıdan Gökhan Töre kaydetti.

Maç bitti 2 kırmızı çıktı

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu arasında yaşanan gerginliğin ardından hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 18'e, Göztepe ise 13'e yükseltti.



