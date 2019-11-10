Göztepe-Yeni Malatyaspor: 1-1

Ligin 11. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Serdar Gürler attı. Yeni Malatyaspor'a eşitliği getiren golü 83. dakikada penaltıdan Gökhan Töre kaydetti.
Maç bitti 2 kırmızı çıktı
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu arasında yaşanan gerginliğin ardından hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.
- Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 18'e, Göztepe ise 13'e yükseltti.
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