SÜPER LİG

Göztepe-Yeni Malatyaspor: 1-1

Süper Lig'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor'u İzmir'de karşı karşıya getiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı, puanlar paylaşıldı.

İki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı, puanlar paylaşıldı.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Ligin 11. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Serdar Gürler attı. Yeni Malatyaspor'a eşitliği getiren golü 83. dakikada penaltıdan Gökhan Töre kaydetti.

Maç bitti 2 kırmızı çıktı

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu arasında yaşanan gerginliğin ardından hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

  • Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 18'e, Göztepe ise 13'e yükseltti.


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