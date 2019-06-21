SÜPER LİG

Göztepe'de Adebayor sesleri

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Emmanuel Adebayor ismi gündeme geldi.

Haber Merkezi DHA
Adebayor, Süper Lig'de toplamda çıktığı 60 maçta 24 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Adebayor, Süper Lig'de toplamda çıktığı 60 maçta 24 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Başakşehir'den ayrılan Togolu yıldız Adebayor için nabız yoklayan Göztepe yönetimi, girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Adebayor'u kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Kariyerli ve kaliteli bir golcü almayı planlayan sarı- kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.

Türkiye'deki kariyerine 2016-17 sezonun devre arasında Başakşehir'de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 lig maçında 6 gol atarak dikkat çekti. Adebayor, 2017-18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı.

  • Göztepe santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra Demba Ba, Jahovic, Eren ve Rodallega gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Cameron Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.

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