SÜPER LİG

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in İlhan Palut'a güveni tam

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında kazandıktan sonra 6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil'in gündeminde teknik heyet değişikliğinin olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İlhan Palut yönetimindeki Göztepe, 8 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

İlhan Palut yönetimindeki Göztepe, 8 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Geçen sezon koronavirüs salgını arasından beri oynadığı 15 maçta 2 galibiyet alabilen, bu sezon 6 maçtır kazanamasa da bu periyotta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göz-Göz'de önceki yıllarda birçok kez sene içinde teknik adam değişikliğine giden Sepil'in istikrardan yana olduğu belirtildi. 43 yaşındaki Palut'a geçen sezon 10'uncu haftada 1'inci Lig'deki Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de ilk kez takımı emanet eden Başkan Sepil'in 3 yıl daha sözleşmesi bulunan genç teknik adamdan memnun olduğu, öne geçilen maçlardaki puan kayıplarını şanssızlık olarak gördüğü bildirildi.

İstifasını sunmuştu

Göztepe'deki teknik direktörlük görevinde 1 yılı geride bırakan İlhan Palut, geçen sezon koronavirüs salgını arasından sonra 4 Temmuz'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Fenerbahçe deplasmanının ardından Başkan Mehmet Sepil'e istifasını sunmuş ancak yönetim genç teknik adama güvenoyu vererek görevde kalmasını istemişti. Sepil ve Palut, bu sezon öncesi de masaya oturarak yola devam kararı almıştı. Milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı sonrası 3 gün izin yapan Göztepe, yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanıp yeniden çalışmalara başlayacak.

  • Alanyaspor maçı 9 Aralık'ta
  • Göztepe'nin Süper Lig'de 31 Ekim'de oynaması gerekip, 1 gün önce 30 Ekim'de İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Aytemiz Alanyaspor maçının tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ligde liderlik koltuğunda oturan rakibini erteleme sınavında 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da ağırlayacak.

Göztepe gol yollarında sıkıntı çekiyor
Göztepe gol yollarında sıkıntı çekiyor

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadroya dahil ettiği Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak Süleyman geride kalan 6 maçta sadece toplamda 1 gol atabildi.Yunanistan’ın Aris takımından gelen Nijeryalı Ideye 6 karşılaşmanın tamamında sahaya 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı formayı 523 dakika giyen 32 yaşındaki santrfor, 3’üncü haftada 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında gol atabildi.Hırvatistan’ın Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 6 maçta oynamasına rağmen hiç 11'de sahaya çıkmadı. Senegalli futbolcu toplamda 82 dakika süre alıp gol sevinci yaşayamadı.Kocaelispor’dan gelen Burak ise teknik direktör İlhan Palut tarafından şu ana kadar hiç düşünülmedi. Burak 6 maçta da forma giymedi.Göztepe deplasmanda karavana

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Formula1 İstanbul'da yolda kaldı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.