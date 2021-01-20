Göztepe'de Ünal Karaman dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör arayışları son buldu. İlhan Palut'un istifasının ardından yeni bir hoca arayan İzmir ekibi, teknik direktör Ünal Karaman ile anlaşma sağladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Göztepe'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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