Göztepe'de Ünal Karaman galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53. dakikada Peter Zulj (P) kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 59. dakikada Deniz Türüç attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29'a yükseltirken, Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Ünal Karaman ilk galibiyetini aldı
Göztepe ile anlaşmaya varan Ünal Karaman, takımın başında çıktığı 5. maçta galibiyetle tanıştı. Deneyimli hoca, geriden kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
8 maçtır kazanamıyor
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 8 haftadır galibiyet yüzü göremedi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.