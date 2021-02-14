Spor Göztepede Ünal Karaman galibiyetle tanıştı
SÜPER LİG

Göztepe'de Ünal Karaman galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip ile 5. maçına çıkan Ünal Karaman, ilk galibiyetini almış oldu. Aynı zamanda son şampiyon Başakşehir'in galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepeli futbolcuların gol sevinçleri
Göztepeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53. dakikada Peter Zulj (P) kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 59. dakikada Deniz Türüç attı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29'a yükseltirken, Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ünal Karaman ilk galibiyetini aldı

Göztepe ile anlaşmaya varan Ünal Karaman, takımın başında çıktığı 5. maçta galibiyetle tanıştı. Deneyimli hoca, geriden kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

8 maçtır kazanamıyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 8 haftadır galibiyet yüzü göremedi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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