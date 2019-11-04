Göztepe'nin yeni hocası İlhan Palut oluyor

Teknik direktör Tamer Tuna'nın, 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Başkan Mehmet Sepil'in yaptığı "Hocalarımız ve futbolcularımız formsuzdu" açıklamasının ardından istifa ettiği Göztepe'de, teknik direktörlük için İlhan Palut'la anlaşmaya varıldı.Listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut'ta karar kıldı.

Başkan vekili Talat Papatya'yla İzmir'de bir araya gelen, ABD'de bulunan Başkan Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı.

Süper Lig'i penaltılarda kaçırmıştı

İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de formasını giydiği Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2. Lig'de şampiyon yaptı. Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı.



