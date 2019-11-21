Guilherme'nin menajerinden Beşiktaş'a sürpriz ziyaret

Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, Nevzat Demir Tesisleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın tesislerinden fotoğraflar paylaşan menajerin, transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.
28 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş Kulübü'yle anılıyordu.
"Resmi bir teklif geldiğinde konuşulur"
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki söylentilerle ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;
- "Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme de bu takımın iyi bir profesyonelidir, teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme bizim oyuncumuz. Buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir."
Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan ve 2021 yılına kadar Yeni Malatyaspor ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol atarken 6 da asist kaydetti.
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