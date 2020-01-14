Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki’nin alınmasına onay verdiği 28 yaşındaki Brezilyalı Gustavo Campanharo Kayseri’ye geldi.

Prensip anlaşması yapılan futbolcunun ailesi ve 3-4 bavul eşyası ile Kayseri’ye gelmiş olması anlaşmanın büyük ölçüde yapıldığına işaret etti. Gustavo ailesini otele yerleştirdikten sonra Kayserispor tesislerine geçti.

Kayserispor'a Brezilyalı 10 numara Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.Orta saha ve forvet arkasında oynuyorGustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.