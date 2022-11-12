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Hakan Keleş: "Altın değerinde bir üç puan"

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, altın değerinde bir 3 puan elde ettiklerini dile getirdi. Hakan Keleş'in açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Hakan Keleş Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi: Altın değerinde bir üç puan
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Maç sonu kazanan tarafın hocası Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş: "Zorlu bir süreçten geçiyoruz"

Oyuna iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında oyunun kendilerine döndüğünü ifade eden Hakan Keleş, "Maç öncesi içeride kazanıp gelmiştik. Deplasmanlarda da fena oynamıyorduk, Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Oyuna iyi başladık ama 1-0 geri düştük rakibin eksik kalması daha iyi oyun oynamamıza sebebiyet verdi. Daha sonra oyunu ele aldık. Müthiş bir performans gösterdi oyuncularım teşekkür ediyorum. Maçın genelinde kazanmak istedik. İyi başlayamadık ama sonradan bize döndü ve kazandık. Altın değerinde bir üç puan. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, camiamıza bir moral oldu. Bizim için güzel bir gün. Taraftarlarımız inanılmaz şekilde destekledi bunu iç sahada da görmek istiyoruz. Başkanımızın babası da dün vefat etti galibiyeti O'na armağan ediyorum" dedi.


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