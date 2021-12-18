Spor Hakem Zorbay Küçükten Galatasaraylı futbolcuya hakaret
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Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolcuya hakaret

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunana sarı-kırmızılı takımın teknik sorumlusu Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara 'Yalancı' dediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Zorbay Küçükten Galatasaraylı futbolcuya hakaret
Galatasaray-Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik sorumlusu Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyunculara hakaret ettiğini söyledi. Ateş'in açıklamaları şu şekilde;

"Hakem 'Go lan' dedi"

"Hem dördüncü hakem hem de Zorbay, hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim. 'Go lan' demiş Kerem'e. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen 'lan' diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın. Sadece bu kadar da değil."

"Yüzüme karşı 'Yalancı' dedi"

"Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. 'Bir gün sarı kartı da gösteririz' diyor. 'Oyuncuma neden böyle dedin' dediğimde benim yüzüme karşı, 'Senin oyuncun yalancı, yalan söylüyor' dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."

  • "Bana da mı ayakkabı atacaksın"
  • Ayrıca gazeteci Emre Kaplan'ın haberine göre; Galatasaray'da Arda Turan, Zorbay Küçük'ün sözlerine tepki gösterdi. Küçük ise bu tepkiye, "Ne yapacaksın ayakkabı mı atacaksın bana" yanıtını verdi.

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