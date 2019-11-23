Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımız için pişman olmadık

TED Koleji'nin temel atma törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, burada açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takımla lige başladıklarını belirten Kartal, "Geçen seneki kadrodan 7 oyuncuyu aldık. Onlarla sözleşmemiz kısa süreliydi. Yarım dönem anlaşma yapmıştık, düşme riskimiz olması sebebiyle, tam bir iskelet kadromuz yoktu. Son aşamada 7 sporcuyu takıma yeniden kazandırdık. Ek olarak 7-8 oyuncu daha aldık. Tam bir entegre yapamadık. Bunlardan birkaç sıkıntılı çocuk çıkmış olabilir. Şimdiki hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz. Sportif direktörümüz çalışıyor. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız" diye konuştu.

"Vedat'ın Rizespor'da kalması zordu"

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile gösterdiği performansın ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'i gönderdikleri için pişman olmadıklarını belirten Kartal, "Takım olarak eksikliğini hissediyoruz. Takımda olması halinde en üst sıradakilerle aynı puana sahip olabilirdik. Ama şimdi Vedat'ın da o yükselişten sonra Rizespor'da oynaması zordu. Göndermeseydik psikolojik sıkıntı olabilirdi. Satışı doğru ve gayet iyi oldu. Vedat inşallah Fenerbahçe'de de başarılı olur. Çünkü Vedat'ın bir sonraki satışında bizim bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"İlk kez böyle bir sezon yaşanıyor"

Süper Lig'in alt ve üst kısmında puan farkının hiç açılmadığını ve ilk kez böyle bir sezon yaşandığının altını çizen Hasan Kartal, "Kimin düşeceği belli olmayan bir lig. Çünkü en alttaki takımla en üsttekine baktığınız zaman az bir puan farkı var. Böyle bir sezon yaşanmadı, ilk kez böyle bir sezon yaşanıyor. Ortalarda giden takımlar da, alttaki takımlar, üstteki takımlar dahil düşme riskini hepsi yaşayacak. Kimin şampiyon olacağına düzgün bir lig olması halinde karar verebilecek halde değiliz. Herkes şampiyon olabilir. En üstle bizim aramızda 7 puan var. En alttakilerle 10 -11 puan var, gelecekte ne olacağı belli değil" şeklinde konuştu.