SÜPER LİG

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Elit 16 Yaş Altı Ligi'nde deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Devrilen otobüste can kaybı yaşanmadı.

Devrilen otobüste can kaybı yaşanmadı.

Fotoğraf: IHA

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.

Kafileye geçmiş olsun dileklerini ileten Toksöz, şöyle konuştu:

  • "Beş futbolcumuz ve takımın teknik sorumlusu Ayhan Kaya hocamız yaralı şu an ama şükürler olsun ki çok ağır yaralımız yok. Çocuklarımız, ilk tedavileri yapıldıktan sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralanmayan çocuklarımız da Kaymakamlığın himayesindeydi ve Sivas'a getirildi. Burada Valilik tarafından konuk edilecekler. Öğleden sonra da Antakya'ya gelecekler."
Toksöz, yarın yapılması planlanan maçın kaza nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.

Otobüsün şarampole yuvarlandığı görüldü.
Otobüsün şarampole yuvarlandığı görüldü.
DHA

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durd...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.