SÜPER LİG

Hatayspor kalecisi Munir'den skandal hareket: Rakibinin boğazına tekme attı

Atakaş Hatayspor kalecisi Munir, 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attı ve kırmızı kart gördü. Munir gördüğü kart sebebiyle Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor Kalecisi gördüğü kırmızı kart pozisyonu sebebiyle futbolseverlerin tepkisini çekti.

Hatayspor Kalecisi gördüğü kırmızı kart pozisyonu sebebiyle futbolseverlerin tepkisini çekti.

Fotoğraf: Metin Aktaş

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu. Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı.

Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Piris skora denge getirdi.

Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

Munir gördüğü kırmızı kart sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.
Munir gördüğü kırmızı kart sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.
AA


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mesut Özil 2011 yılında memleketi Zonguldak'a...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.