SÜPER LİG

Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı

Süper Lig'de Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza'nın yıldızlaştığı maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boupendza'nın gol sevinci

Boupendza'nın gol sevinci

Fotoğraf: Burak Milli / AA

Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Boupendza kaydetti. Karagümrük'ün tek golü, 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.

Ndiaye ve Sabo kırmızı gördü

Karagümrük'te Badou Ndiaye oyundan çıktıktan sonra, Sabo da oyun içerisinde kırmızı kart gördü. İki futbolcu, 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

  • Hatayspor, 3-1 kazandığı maçın ardından puanını 18'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak
Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Fatih Karagümrük son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi aldığı bu galibiyetle ligde 5. sıraya yerleşirken mücadelenin yıldızı attığı 2 golle Alassane Ndao oldu. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Senegal'in Dakar akademesinden kadroya katılan ve bonservis bedeli ödenmeyen Ndao, Karagümrük'e transfer olduğundan bu yana 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Senegalli kanat oyuncusu 7 de asist yapma başarısı gösterdi.Ndao'ya Avrupa'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilirken Karagümrük yönetiminin 2 milyon Euro karşılığında bir kulüple anlaştığı ve oyuncunun Ocak ayından itibaren Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.Konuyla ilgili olarak TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da altığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaştı;Rakamı tam öğrenemedim. İki hafta önce de 4x4&#39;te transfer haberini zikretmiştim. Bugün 2 gol atan Karagümrük&#39;ün kanat oyuncusu NDAO için minimum 2 milyon euro olan bir transfer teklifi var. Orta Avrupa ülkelerinden birinden gelmiş teklif. Kalanı @Salimmanav &#39;da artık!&mdash; Mehmet Ayan (@mehmetayan75) December 6, 2020

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