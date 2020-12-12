Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı

Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Boupendza kaydetti. Karagümrük'ün tek golü, 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.

Ndiaye ve Sabo kırmızı gördü

Karagümrük'te Badou Ndiaye oyundan çıktıktan sonra, Sabo da oyun içerisinde kırmızı kart gördü. İki futbolcu, 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor, 3-1 kazandığı maçın ardından puanını 18'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.