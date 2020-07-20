Hatayspor'da ses getiren ayrılık iddiası: Şampiyon hoca belirsizliği

Birinci ligde şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da flaş bir ayrılık kararı alındı. Güney ekibinin yönetiminin takımın bir üst lige çıkmasında büyük emeği olan teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile vedalaştığı belirtildi.

Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılık kararının ardından Hatayspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu haline geldi.

İddialara göre Güney ekibi, Karabükspor ve Galatasaray'da çalışan Hırvat teknik adam Igor Tudor ve Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü Kurban Kurbanov ile görüşüyor.

Altıparmak'tan özel açıklama

Konuyla ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Mehmet Altıparmak, "Ayrılık iddialarıyla ilgili bir şey yok. Bu konuyla ilgili bana bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.

Hatayspor: "Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." https://t.co/PMYrARHMn6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 20, 2020



