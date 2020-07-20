SÜPER LİG

Hatayspor'da ses getiren ayrılık: Şampiyon hoca gönderildi

Birinci ligde şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırma kararı alındı. Sosyal medyada şok etkisi oluşturan bu gelişmenin ardından Hatayspor'un takımın başına getirmek istediği teknik adam da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Altıparmak

Mehmet Altıparmak

Fotoğraf: Hatayspor

Birinci ligde şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da flaş bir ayrılık kararı alındı. Güney ekibinin yönetimi, takımın bir üst lige çıkmasında büyük emeği olan teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile vedalaştı.

Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılık kararının ardından Hatayspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu haline geldi. İddialara göre Güney ekibi, Karabükspor ve Galatasaray'da çalışan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile görüşmelere başladı.

Hajduk Split'te çalışan tecrübeli çalıştırıcının buradan ayrılacağı ve Türkiye'ye dönüş yapabileceği belirtiliyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.