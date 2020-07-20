Hatayspor'da ses getiren ayrılık: Şampiyon hoca gönderildi

Birinci ligde şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da flaş bir ayrılık kararı alındı. Güney ekibinin yönetimi, takımın bir üst lige çıkmasında büyük emeği olan teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile vedalaştı.

Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılık kararının ardından Hatayspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu haline geldi. İddialara göre Güney ekibi, Karabükspor ve Galatasaray'da çalışan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile görüşmelere başladı.

Hajduk Split'te çalışan tecrübeli çalıştırıcının buradan ayrılacağı ve Türkiye'ye dönüş yapabileceği belirtiliyor.