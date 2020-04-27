SÜPER LİG

Hazırcılık sona erdi: Kulüpler hayatta kalmaya çalışacak

Trabzonspor altyapı eski koordinatörü Sadi Tekelioğlu, koranavirüs nedeniyle kulüplerin gerçekle yüzyüze geldiğini belirterek, “Kulüpler artık başarı için değil, hayatta kalmak için mücadele edecekler” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Sadi Tekelioğlu

Sadi Tekelioğlu

Trabzonspor altyapı eski koordinatörü, teknik direktör Sadi Tekelioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle spor sektörünün ekonomik olarak olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, süreçten sonra tüm kulüplerin başarı olmaktan çok yaşamak için mücadele edeceğini söyledi. Daha önceleri altyapı söylemlerinin olmasına rağmen kulüplerin bu söylemlerine uymadığına dikkat çeken Tekelioğlu, “Başarılı olmak için kolayı seçip hazır parayla, hazır futbolcuya yönelen kulüpler için artık o dönemler geride kaldı. Artık milyon Euro’larla transfer dönemleri tarih oldu. Bu modayı aynen sürdürmeye çalışacak olan kulüplerin yaşama şansı olmaz” dedi.

ÜRÜN VE KOMBİNE DIŞINDA GELİR YOK

  • Özellikle Süper Lig kulüplerinin yöneticilerinin altyapıya yönelmesi konusunda açıklamalar yaptığı ve amatör branşların kapatılması yönünde fikir beyanında bulunduğuna da dikkat çeken Sadi Tekelioğlu, “Altyapıdan öte yerli futbolculara dönüş yapılmak zorunda. Birçok kulübün ürün ve kombine dışında geliri yok. Şu anda o gelir de elde edilemiyor. Planlı olan kulüpler bu dönemden en az zararla çıkacaktır. Bunların başında da Trabzonspor geliyor. Fakat biliyorum ve inanıyorum ki özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş altyapıları da profesyonel kadrolarda yer alacak futbolcular mevcut” şeklinde konuştu.

Adam Stackhowiak'tan Denizlispor açıklaması: Fırsatçılık yapmadım
Adam Stackhowiak'tan Denizlispor açıklaması: Fırsatçılık yapmadım

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 33 yaşındaki kaleci Adam Stackhowiak, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Deneyimli eldiven, camiada büyük şaşkınlık yaratan kararıyla ilgili şunları kaydetti:"Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Denizlispor Kulübü'nün açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim.Ocak, Şubat, Mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim. Yalnız maddi sebeplerden dolayı yapmadığımı büyük Denizlispor taraftarının bilmesini isterim. Bu ana kadar ilk sezon 32 maç, ikinci sezon 26 maç büyük bir onurla formamı taşıdım. Hedefim sadece maddi şeyler olsaydı bunu geçen sezon altı ay maaş alamadığım da yapardım.Adam Stackhowiak Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini tek taraflı feshettiKariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Liglerin tekrar başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizlispor'a zarar vermemek adına şu anda fesih yapmamın nedenlerini açıklamayı Denizli şehri ve Denizlispor taraftarı için uygun görmedim.Denizli şehri ve büyük Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en güzel ve en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım. Şampiyonluğa giden zorlu yolda ve bu sene Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygulara sahadaki performansımla karşılık vermeye gayret ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız." Süper Lig&#39;de üst üste 3 maçta 3 penaltı kurtaran Yukatel Denizlispor&#39;un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak: &quot;Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor. Çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz.&quot;❌Selçuk İnan❌Aatif❌Soner Aydoğdu pic.twitter.com/i9fKHfxheK&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2019

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