Hazırcılık sona erdi: Kulüpler hayatta kalmaya çalışacak

Trabzonspor altyapı eski koordinatörü, teknik direktör Sadi Tekelioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle spor sektörünün ekonomik olarak olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, süreçten sonra tüm kulüplerin başarı olmaktan çok yaşamak için mücadele edeceğini söyledi. Daha önceleri altyapı söylemlerinin olmasına rağmen kulüplerin bu söylemlerine uymadığına dikkat çeken Tekelioğlu, “Başarılı olmak için kolayı seçip hazır parayla, hazır futbolcuya yönelen kulüpler için artık o dönemler geride kaldı. Artık milyon Euro’larla transfer dönemleri tarih oldu. Bu modayı aynen sürdürmeye çalışacak olan kulüplerin yaşama şansı olmaz” dedi.

ÜRÜN VE KOMBİNE DIŞINDA GELİR YOK

Özellikle Süper Lig kulüplerinin yöneticilerinin altyapıya yönelmesi konusunda açıklamalar yaptığı ve amatör branşların kapatılması yönünde fikir beyanında bulunduğuna da dikkat çeken Sadi Tekelioğlu, “Altyapıdan öte yerli futbolculara dönüş yapılmak zorunda. Birçok kulübün ürün ve kombine dışında geliri yok. Şu anda o gelir de elde edilemiyor. Planlı olan kulüpler bu dönemden en az zararla çıkacaktır. Bunların başında da Trabzonspor geliyor. Fakat biliyorum ve inanıyorum ki özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş altyapıları da profesyonel kadrolarda yer alacak futbolcular mevcut” şeklinde konuştu.