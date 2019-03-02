Holosko 35 yaşında transfer oldu

Son olarak ülkesinde Slovan Bratislava'da forma giyen 35 yaşındaki Holosko sürpriz bir transfer imza attı. Tecrübeli golcü, Çekya takımı Slovacko ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Holosko'nun yeni takımı Çekya Ligi'nde 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec de bu takımda forma giyiyor.

Slovak futbolcu, Türkiye'de sırasıyla Manisaspor Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avustralya ekibi Syndney'in yolunu tutan Holsoko, buradan Slovan Bratislava'ya transfer olmuştu.