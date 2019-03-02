AVRUPA LİGLERİ

Holosko 35 yaşında transfer oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Filip Holosko, Çekya ekiplerinden Slovacko'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Holosko, Beşiktaş formasıyla çıktığı 187 maçta 53 gol atarken 25 de asist yapmıştı.

Holosko, Beşiktaş formasıyla çıktığı 187 maçta 53 gol atarken 25 de asist yapmıştı.

Son olarak ülkesinde Slovan Bratislava'da forma giyen 35 yaşındaki Holosko sürpriz bir transfer imza attı. Tecrübeli golcü, Çekya takımı Slovacko ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Holosko'nun yeni takımı Çekya Ligi'nde 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec de bu takımda forma giyiyor.

Slovak futbolcu, Türkiye'de sırasıyla Manisaspor Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avustralya ekibi Syndney'in yolunu tutan Holsoko, buradan Slovan Bratislava'ya transfer olmuştu.

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